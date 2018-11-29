Закончилась соль: на росТВ опозорились из-за Украины (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Также ведущие росТБ переименовали в Украине полицию в милицию

Российские ведущие на пропагандистском телеканале "Россия 1" в очередной раз отличились - на этот раз их вдохновило введение в ряде областей Украины военного положения после нападения ФСБ РФ на украинские катера в Азовском море. Во время эфира ведущая Ольга Скабеева почему-то "официально" удалила из наших магазинов соль, что следует из видео, опубликованных ресурсом "Баба і кіт" на странице в соцсети Facebook.

Кстати, попутно она переименовала в Украине полицию в милицию, так же "официально".

Видео: facebook.com/babaandkit

"Петро Порошенко сегодня в 10.00 по местному времени таки ввел военное положение. Милиция официально переходит на усиленный режим службы. В магазинах официально закончилась соль. Официальные сообщения из нескольких областей - на самом деле, это не шутки. Армия официально готова к отражению атаки агрессора", - рассказала пропагандистка зрителям.

Скрин: facebook.com/babaandkit

"Если вы не выходили на улицу и не знаете, что у нас происходит - расскажут российские СМИ!", - подписали ролик в публикации.

Скрин: facebook.com/babaandkit

В комментариях к "новости" украинцы активно иронизируют над фейком, в котором, однако, отыскали две истины: что соль в Украине исчезла 5 лет назад - вместо нее появилась "сіль", и что ВСУ действительно готовы к отражению атак агрессора:

"Официально конченая!"

"Боже мой! Что же теперь будет? Что же мы теперь есть будем? Младенцев уже не завозят, епилептичкы закончились, а снигирем сыт не будешь. 2-х рабов максимум на неделю хватит. Теперь еще и соль закончилась. Лично я только по 2 пачки в день съедаю. А чем в маршрутке теперь рассчитываться? Еще милицию вновь вернули! Время паниковать!"...

Скрин: facebook.com/babaandkit

"Друзья, вчера случайно попала на распродажу йодированной соли, если у вас есть маленькие дети, пишите в личку, могу переслать несколько граммов с нашими эшелонами. Репост";

Скрин: facebook.com/babaandkit

"Одну правду она таки сказал. "Армия официально готова к отражению атак агрессора" признали свою страну агрессором";

"Официально у нас не соль, а сіль!";

"Теперь не будет чем младенцев и распятого мальчика посолить, что бы, потом съесть, официально! Интересно, им мозг при рождении удаляют?";

"Блин, ну вот где они были? Купил вчера соль, даже не знал, что она закончилась.....(( официально"...

Скрин: facebook.com/babaandkit

Как сообщалось ранее, недавно украинцев предупредили об очередных информационных провокациях с намерением посеять панику на фоне введения в ряде областей страны военного положения. В частности, речь идет о фейковых SMS-сообщениях якобы от Министерства обороны.

Также мы писали о том, что в медиа-пространстве появился ряд фейковых "новостей", главный меседж которых состоял в якобы стремлении Киева отменить президентские выборы, назначенные на 31 марта 2019 года.

Напомним, в октябре внефракционный народный депутат и общественный деятель Борислав Береза в кулуарах ПАСЕ дал комментарий ведущей пропагандистского российского федерального телеканала "Россия 1" Ольге Скабеевой.

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Видео: РБК-Украина