Закінчилася сіль: на росТВ осоромилися через Україну (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Також ведучі росТБ перейменували в Україні поліцію на міліцію

Російські ведучі на пропагандистському телеканалі "Росія 1" вчергове відзначилися - цього разу їх надихнуло введення у ряді областей України воєнного стану після нападу ФСБ РФ на українські катери в Азовському морі. Під час ефіру ведуча Ольга Скабєєва чомусь "офіційно" видалила з наших магазинів сіль, що випливає з відео, опублікованих ресурсом "Баба і кіт" на сторінці в соцмережі Facebook.

До слова, попутно вона перейменувала в Україні поліцію на міліцію, так само "офіційно".

Відео: facebook.com/babaandkit

"Петро Порошенко сьогодні о 10.00 за місцевим часом таки запровадив воєнний стан. Міліція офіційно переходить на посилений режим служби. У магазинах офіційно закінчилася сіль. Офіційні повідомлення з кількох областей - насправді, це не жарти. Армія офіційно готова до відбиття атаки агресора", - розповіла пропагандистка глядачам.

Скрін: facebook.com/babaandkit

"Якщо ви не виходили на вулицю і не знаєте, що у нас відбувається - розкажуть російські ЗМІ!", - підписали ролик в публікації.

Скрін: facebook.com/babaandkit

У коментарях до "новини" українці активно іронізують над фейком, в якому, однак, відшукали дві істини: що "соль" в Україні зникла 5 років тому - замість неї з'явилася "сіль", і що ЗСУ дійсно готові до відбиття атак агресора:

"Офіційно кінчена!"

"Боже мій! Що ж тепер буде? Що ж ми тепер будемо? Немовлят вже не завозять, епилептичкы закінчилися, а снигирем ситий не будеш 2-х рабів максимум на тиждень вистачить. Тепер ще й сіль закінчилася. Особисто я тільки по 2 пачки в день з'їдаю. А чим в маршрутці тепер розраховуватися? Ще міліцію знову повернули! Час панікувати!"...

Скрін: facebook.com/babaandkit

"Друзі, вчора випадково потрапила на розпродаж йодованої солі, якщо у вас є маленькі діти, пишіть в лічку, можу переслати кілька грамів з нашими ешелонами. Репост";

Скрін: facebook.com/babaandkit

"Одну правду вона таки сказав. "Армія офіційно готова до відбиття атак агресора" визнали свою країну агресором";

"Офіційно у нас не "соль", а сіль!";

"Тепер не буде чим немовлят і розп'ятого хлопчика посолити, що б, потім з'їсти, офіційно! Цікаво, їм мозок при народженні видаляють?";

"Блін, ну от де вони були? Купив вчора сіль, навіть не знав, що вона закінчилася.....(( офіційно"...

Скрін: facebook.com/babaandkit

Як повідомлялося раніше, нещодавно українців попередили про чергові інформаційних провокаціях з наміром посіяти паніку на тлі введення в низці областей країни воєнного стану. Зокрема, мова йде про фейкових SMS-повідомлення нібито від Міністерства оборони.

Також ми писали про те, що в медіа-просторі з'явився ряд фейкових "новин", головний меседж яких нібито полягав у прагненні Києва скасувати президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, в жовтні позафракційний народний депутат і громадський діяч Борислав Береза у кулуарах ПАРЄ дав коментар провідною пропагандистського російського федерального телеканалу "Росія 1" Ользі Скабеевой.

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Відео: РБК-Україна