Нуль виховання: у Львові малолітні неадеквати побили жінку

У Львові група малолітніх хуліганів влаштувала переполох у маршрутці та розбила пасажирці ніс. Про шокуючий інцидент повідомила Дарія Абрамович на Facebook-сторінці "Варта1".

НП сталася в 45-й маршрутці. Хлопці, обличча яких можна розглянути на фото, раптово налетіли з кулаками на хлопця, який стояв біля вікна і нікого не чіпав. За хлопця спробувала заступитися одна з пасажирок, за що їй розбили ніс.

"Але на цьому історія не закінчилася. Хлопці бризнули газовим балончиком в автобусі і всі пасажири, які там були, почали задихатися. Всі змушені були вийти з автобусу", - пише очевидець події.

Скріншот: (facebook.com/varta1.official/)

Користувачі миттю відреагували на новину і почали засипати порушників гнівними коментарями. Одні почали звинувачувати водія, який не діяв у момент НП, інші порахували, що тут виключно вина батьків, які не змогли гідно виховати дітей:

А де в цей момент були чоловіки?

Сумно усвідомлювати, що молодь скочується так низько...

Щоб такого не було, треба ввести цензуру на ТБ та в інтернеті (менше показувати бойовиків та ігри заборонити)

Дав би хтось цим недоумкам по голові!

Малолітні монстри.

Чому водій не втрутився?

Виховання нуль. Батькам абсолютно на своїх дітей плювати.

Нагадаємо, що в Дніпрі неадекват вдарив маршрутника під час руху автобуса. Аварії вдалося уникнути, але пасажири 21 маршрутки хотіли викликати поліцію. Тоді хуліган вийшов з маршрутки на зупинці та зник у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу і сильно вдарилася головою. Водія автобуса відсторонили від роботи, але він вирішив повністю оплатити лікування постраждалій пасажирці.

Ми також писали про те, що у Мелітополі під Запоріжжям водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку, але не схотів платити. Потерпілий пояснив, що сів не в той автобус.