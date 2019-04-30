Нуль виховання: у Львові малолітні неадеквати побили жінку

Хулігани влаштували дебош прямо у маршрутці
У Львові група малолітніх хуліганів влаштувала переполох у маршрутці та розбила пасажирці ніс. Про шокуючий інцидент повідомила Дарія Абрамович на Facebook-сторінці "Варта1".
НП сталася в 45-й маршрутці. Хлопці, обличча яких можна розглянути на фото, раптово налетіли з кулаками на хлопця, який стояв біля вікна і нікого не чіпав. За хлопця спробувала заступитися одна з пасажирок, за що їй розбили ніс.
"Але на цьому історія не закінчилася. Хлопці бризнули газовим балончиком в автобусі і всі пасажири, які там були, почали задихатися. Всі змушені були вийти з автобусу", - пише очевидець події.
Користувачі миттю відреагували на новину і почали засипати порушників гнівними коментарями. Одні почали звинувачувати водія, який не діяв у момент НП, інші порахували, що тут виключно вина батьків, які не змогли гідно виховати дітей:
Нагадаємо, що в Дніпрі неадекват вдарив маршрутника під час руху автобуса. Аварії вдалося уникнути, але пасажири 21 маршрутки хотіли викликати поліцію. Тоді хуліган вийшов з маршрутки на зупинці та зник у невідомому напрямку.
Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу і сильно вдарилася головою. Водія автобуса відсторонили від роботи, але він вирішив повністю оплатити лікування постраждалій пасажирці.
Ми також писали про те, що у Мелітополі під Запоріжжям водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку, але не схотів платити. Потерпілий пояснив, що сів не в той автобус.