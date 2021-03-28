Нова пошта дозволить заощадити до 50% на відправленнях: названі умови

Як повідомляється, нововведення діє з 20 березня. Тепер клієнти зможуть заощадити до половини вартості транспортування завдяки спеціальній упаковці.

"З 20 березня ми скасували додаткову плату за ручну обробку* відправлень довжиною від 70 до 120 см по одній зі сторін. У разі пакування одним зі способів, що наведені нижче, посилки можна відправляти та забирати з усіх поштових відділень (ті, що приймають відправлення до 30 кг) та за звичайним тарифом. Посилки, що запаковані інакше, та не мають пласкої основи по одній зі сторін, мають бути відправлені тільки через вантажні відділення або кур’єром і відсортовані вручну, людьми. Адже наші сортувальні термінали просто не зможуть їх ідентифікувати", - повідомляється в прес-службі Нової пошти.

Як пакувати?

гофрокартонну коробку: можеш використовувати свою або придбати у відділенні;

прямокутний або трикутний тубус;

жорсткий прямокутний шматок картону, щоб посилка мала одну сторону з пласкою основою.

"Звертаємо твою увагу, що для відправлення без коробки або плоскої основи у вартість буде додаватися коефіцієнт 1,5 за ручну обробку", - додали у заяві.