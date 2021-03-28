Новая почта позволит сэкономить до 50% на отправке: названы условия

Новая почта снова изменила правила ценообразования стоимости доставки. Теперь компания планирует снизить стоимость для посылок размером от 70 до 120 см. В случае, если таковая будет иметь в основании своей упаковки одну плоскую сторону – стоимость пересылки снизится.
Об этом говорится в заявлении Новой почты в Facebook.
Как сообщается, нововведение действует с 20 марта. Теперь клиенты смогут сэкономить до половины стоимости транспортировки благодаря специальной упаковке.
"С 20 марта мы отменили дополнительную плату за ручную обработку* отправлений длиной от 70 до 120 см по одной из сторон. В случае упаковки одним из способов, приведенных ниже, посылки можно отправлять и забирать из всех почтовых отделений (принимающие отправления до 30 кг) и по обычному тарифу. Посылки, упакованные иначе и не имеют плоской основы по одной из сторон, должны быть отправлены только через грузовые отделения или курьером и отсортированы вручную, людьми. Ведь наши сортировочные терминалы просто не смогут их идентифицировать", - сообщается в пресс-службе Новой почты.
Как паковать?
"Обращаем твое внимание, что для отправки без коробки или плоской основы в стоимость будет добавляться коэффициент 1,5 за ручную обработку", - добавили в заявлении.
Напомним, что ранее Новая почта подняла тарифы на упаковку и доставку.
Как писало РБК-Украина, Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дия", которые появятся уже в апреле этого года. Среди нововведений - электронный больничный и цифровая подпись.