Новые перспективы: три топовые книги, которые помогут открыть собственный бизнес

Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості

Книжка "Як начинити гадюку салом" Александры Фидкевич это - пошаговая инструкция о построении бизнеса на творчестве от предпринимателя и директора проекта "Евгений Клопотенко".

Более 6 лет Александра и Евгений реализуют уникальную для Украины модель бизнеса, в основе которой - творчество и кулинария. Поэтому, учитывая собственный опыт, в книге Александра объясняет, как эффективно превратить креатив в коммерцию и построить сильный личный бренд.

Издание содержит действенные советы о том, как создать бизнес-модель собственного дела и правильно определить его миссию. Как изучить целевые аудитории и работать с ними. Как овладеть стратегическим планированием и грамотно использовать свой бюджет. Как работать со спонсорами и рекламодателями. И как владельцам бизнеса реагировать на негатив и взаимодействовать с поклонниками.

Ко всему, автор говорит не только об успехах, но и о трудностях. И делится историями из закулисья организации кулинарного бизнеса.

"Я поняла, что хочу написать книгу-вдохновение для тех, кто стремится сделать то, на что никак не решался: набраться смелости и основать собственный маленький бизнес, начать зарабатывать на творчестве или дерзкой идее, а возможно стать продюсером или директором творческого человека. Если вы не имеете ни малейшего представления, как все это работает, - надеюсь, именно эта книга поможет вам сделать первый шаг в новый опыт!" - говорит Фидкевич.

Для всех читателей Александра оставила на страницах книги приятный сюрприз - подборку песен, вдохновлявших ее во время работы над изданием. Этот плейлист поможет не только глубже погрузиться в чтение, но и почувствовать определенную взаимосвязь с автором.

"Александра Фидкевич создала рецепт-мастрид! Это чрезвычайно практичная книга, которая к тому же написана легко, метафорически и с юмором. Творческим людям или начинающим предпринимателям она даст четкую схему действий, как можно упорядочить и монетизировать их деятельность, операционным менеджерам поможет проанализировать рабочие алгоритмы и предложит множество крутых лайфхаков. А поклонников Евгения Клопотенко книга погрузит в интересное приключение - ведь кто не хочет попасть на кухню шеф-повара - за кулисы невероятно успешного проекта", - комментирует соучредитель #книголав Светлана Павелецкая.

Серійний переможець. П'ять дій для створення вашого циклу успіху

Успешные люди шагают от одной победы к другой, их обходят проблемы и негатив. По крайней мере, так выглядит со стороны, но это заблуждение. Чтобы побеждать - нужно действовать. Об этом рассказывает в своем бестселлере известный финансовый консультант, успешный бизнесмен и коуч Лерри Вайдел.

В книге автор определяет цикл из пяти шагов, к которым прибегают серийные победители, чтобы получить желаемое: принятие решения, перевыполнение, корректировка, доведение дела до конца, постоянное усовершенствование. Эти, на первый взгляд, простые приемы выбиваются из представления большинства людей о концепции успеха.

По его мнению, если регулярно применять вышеприведенные концепты в ведении бизнеса и повседневной жизни, можно достичь серийности в своих победах.

Дисципліна - це свобода

Книга офицера американского военно-морского флота, в отставке, соучредителя компании Echelon Front, автора бестселлеров и инструктора по лидерству Джоко Виллинка поможет выстроить стратегию упорядоченной жизни.

Автор объясняет, как приучить себя к дисциплине, в частности о том, как дисциплинировать свое тело и разум и быть продуктивными, а также научиться контролировать свои страхи, плохие привычки, как стать сильнее, здоровее, умнее, быстрее и дойти до гармонии в жизни.