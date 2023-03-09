Нові перспективи: три топові книжки, які допоможуть відкрити власний бізнес

Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості

Книжка “Як начинити гадюку салом” Олександри Фідкевич це - покрокова інструкція про побудову бізнесу на творчості від підприємиці та директорки проєкту "Євген Клопотенко".

Понад 6 років Олександра та Євген реалізовують унікальну для України модель бізнесу, в основі якої - творчість і кулінарія. Тож з огляду на власний досвід, у книзі Олександра пояснює, як ефективно перетворити креатив у комерцію та побудувати сильний особистий бренд.

Видання містить дієві поради про те, як створити бізнес-модель власної справи та правильно визначити її місію. Як досліджувати цільові аудиторії та працювати з ними. Як опанувати стратегічне планування та грамотно використовувати свій бюджет. Як працювати зі спонсорами та рекламодавцями. Та як власникам бізнесу реагувати на негатив і взаємодіяти з прихильниками.

До всього, авторка говорить не тільки про успіхи, а й про труднощі. Та ділиться історіями із залаштунків організації кулінарного бізнесу.

"Я зрозуміла, що хочу написати книжку-натхнення для тих, хто прагне зробити те, на що ніяк не наважувався: набратися сміливості й заснувати власний маленький бізнес, почати заробляти на творчості чи зухвалій ідеї, а можливо, стати продюсером або директором творчої людини. Якщо ви не маєте ані найменшої гадки, як усе це працює, - сподіваюся, саме ця книжка допоможе вам зробити перший крок у новий досвід!" - каже Фідкевич.

Для усіх читачів Олександра залишила на сторінках книжки приємний сюрприз - добірку пісень, які її надихали під час роботи над виданням. Цей плейлист допоможе не лише глибше зануритися в читання, а й відчути певний взаємозв’язок із авторкою.

"Олександра Фідкевич створила рецепт-мастрід! Це надзвичайно практична книжка, яка до того ж написана легко, метафорично та з гумором. Творчим людям або підприємцям-початківцям вона дасть чітку схему дій, як можна впорядкувати та монетизувати їхню діяльність, операційним менеджерам допоможе проаналізувати робочі алгоритми й запропонує безліч крутих лайфхаків. А шанувальників Євгена Клопотенка книжка занурить у цікаву пригоду - адже хто не хоче потрапити на кухню шеф-кухаря - залаштунки неймовірно успішного проєкту", - коментує співзасновниця #книголав Світлана Павелецька.

Серійний переможець. П`ять дій для створення вашого циклу успіху

Успішні люди крокують від однієї перемоги до іншої, їх оминають проблеми й негатив. Принаймні так виглядає зі сторони, але це омана. Щоб перемагати - потрібно діяти. Про це розповідає у своєму бестселері відомий фінансовий консультант, успішний бізнесмен і коуч Леррі Вайдел.

У книжці автор визначає цикл з п’ятьох кроків, до яких вдаються серійні переможці, щоб здобути бажане: ухвалення рішення, перевиконання, коригування, доведення справи до кінця, постійне вдосконалення. Ці, на перший погляд, прості прийоми вибиваються з уявлення більшості людей про концепцію успіху.

На його думку, якщо регулярно застосовувати наведені вище концепти у веденні бізнесу й повсякденному житті, можна досягти серійності у своїх перемогах.

Дисципліна - це свобода

Книга офіцера американського військово-морського флоту, у відставці, співзасновника компанії Echelon Front, автора бестселерів та інструктора з лідерства Джоко Віллінка допоможе вибудувати стратегію впорядкованого життя.

Автор пояснює, як привчити себе до дисципліни, зокрема про те, як дисциплінувати своє тіло і розум та бути продуктивними, а також навчитися контролювати свої страхи, погані звички, як стати сильнішими, здоровішими, розумнішими, швидшими та дійти до гармонії в житті.