ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Не обійшлося без постраждалих: у Дніпрі авто "влетіло" в автобус з пасажирами (відео)

STYLERЖиття    17.01.2019 - 12:24

Відео: (YouTube/informator.ua)

17 січня, близько 8:00, на перетині вулиць Володимира Мономаха та Володимира Великого сталося ДТП: зіткнулися автобус № 88 і легковий автомобіль Mazda. Про це повідомляє Інформатор.

Автобус їхав за маршрутом до Європейської площі. А на повороті на вулицю Мономаха назустріч йому раптово виїхала Mazda. Водій легковика не впорався з керуванням і врізався у транспортний засіб.

 

Фото: (informator.ua)

Уточнюється, що в салоні автобуса на момент зіткнення перебували пасажири, на щастя, ніхто з них не постраждав. Водієві легкового авто пощастило менше. Швидка відвезла потерпілого в міську лікарню № 16.

Через інцидент утворився затор: на вулицях Володимира Мономаха, Володимира Великого і Січеславської Набережної ускладнений рух. Деталі події будуть з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, що у Києві Renault на повному ходу збив військового ВСУ. Інцидент стався близько 21:30 на дорозі, яка з'єднує Броварський проспект і село Зазим'я. 

Раніше ми повідомляли про те, що у Черкасах десятирічного хлопчика збила машина - дитина знаходиться в комі. Олег перебуває у комі, у нього набряк головного мозку, а лікарі не дають ніяких прогнозів.

Ми писали, автомобіль з кортежу президента Польщі збив дев'ятирічного хлопчика. За даними видання Gazeta Krakowska, інцидент стався на пішохідному переході неподалік від місцевого відділу поліції.

 

Під Одесою водій "Волги" збив двох дівчаток і повісився У Токіо водій в'їхав у натовп людей
Новини України ДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся