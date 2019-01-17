Не обійшлося без постраждалих: у Дніпрі авто "влетіло" в автобус з пасажирами (відео)

Відео: (YouTube/informator.ua)

17 січня, близько 8:00, на перетині вулиць Володимира Мономаха та Володимира Великого сталося ДТП: зіткнулися автобус № 88 і легковий автомобіль Mazda. Про це повідомляє Інформатор.

Автобус їхав за маршрутом до Європейської площі. А на повороті на вулицю Мономаха назустріч йому раптово виїхала Mazda. Водій легковика не впорався з керуванням і врізався у транспортний засіб.

Фото: (informator.ua)

Уточнюється, що в салоні автобуса на момент зіткнення перебували пасажири, на щастя, ніхто з них не постраждав. Водієві легкового авто пощастило менше. Швидка відвезла потерпілого в міську лікарню № 16.

Через інцидент утворився затор: на вулицях Володимира Мономаха, Володимира Великого і Січеславської Набережної ускладнений рух. Деталі події будуть з'ясовувати правоохоронці.

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