Не обошлось без пострадавших: в Днепре авто "влетело" в автобус с пассажирами (видео)

Видео: (YouTube/informator.ua)

17 января, около 8:00, на пересечении улиц Владимира Мономаха и Владимира Великого произошло ДТП: столкнулись автобус № 88 и легковой автомобиль Mazda. Об этом сообщает Информатор.

Автобус ехал по маршруту к Европейской площади. А на повороте на улицу Мономаха навстречу ему внезапно выехала Mazda. Водитель "легковушки" не справился с управлением и врезался в транспортное средство.

Фото: (informator.ua)

Уточняется, что в салоне автобуса в момент столкновения находились пассажиры, к счастью, никто из них не пострадал. Водителю легкового авто повезло меньше. Скорая увезла пострадавшего в городскую больницу № 16.

Из-за инцидента образовалась пробка: на улицах Владимира Мономаха, Владимира Великого и Сичеславской Набережной затруднено движение. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

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