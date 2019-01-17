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Не обошлось без пострадавших: в Днепре авто "влетело" в автобус с пассажирами (видео)

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 12:24

Видео: (YouTube/informator.ua)

17 января, около 8:00, на пересечении улиц Владимира Мономаха и Владимира Великого произошло ДТП: столкнулись автобус № 88 и легковой автомобиль Mazda. Об этом сообщает Информатор.

Автобус ехал по маршруту к Европейской площади. А на повороте на улицу Мономаха навстречу ему внезапно выехала Mazda. Водитель "легковушки" не справился с управлением и врезался в транспортное средство. 

 

Фото: (informator.ua)

Уточняется, что в салоне автобуса в момент столкновения находились пассажиры, к счастью, никто из них не пострадал. Водителю легкового авто повезло меньше. Скорая увезла пострадавшего в городскую больницу № 16.

Из-за инцидента образовалась пробка: на улицах Владимира Мономаха, Владимира Великого и Сичеславской Набережной затруднено движение. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, что в Киеве Renault на полном ходу сбил военного ВСУ. Инцидент произошел около 21:30 на дороге, соединяющей Броварской проспект и село Зазимье. 

Ранее мы сообщали о том, что в Черкассах десятилетнего мальчика сбила машина - ребенок находится в коме. Олег находится в коме, у него отек головного мозга, а врачи не дают никаких прогнозов.

Мы писали, автомобиль из кортежа президента Польши сбил девятилетнего мальчика. По данным издания Gazeta Krakowska, инцидент произошел на пешеходном переходе недалеко от местного отдела полиции. 

 

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