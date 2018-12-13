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"Зразковий х*хол": Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос

STYLERЖиття    13.12.2018 - 17:07
"Зразковий х*хол": Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

У мережі радять Усику займатися боксом і не коментувати серйозні речі

Скандальний вислів Олександра Усика про томос для України та захист Києво-Печерської Лаври викликав хвилю обурення і жартів в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше боксер висловив упевненість, що після надання томосу нічого не зміниться, тому що "ми повинні усередині себе створити і церкву, і сім'ю, і любов, і все інше". Крім того, він заявив, що стане на бік ченців Лаври, якщо вони будуть битися за неї з радикально налаштованими українцями. Це при тому, що святиню ніхто й не збирається захоплювати.

"Усик - зразковий х*хол, яким його хочуть бачити м*скалі. Такий собі "потєшний бовдур", готовий бити українців в ім'я захисту інтересів москвичів. Тому для них він "справжній українець", - вважає один користувач.

"Усик - це приклад успішності російської пропаганди і провалу нашої контрпропаганди. Черговий наратив, який він вимовляє ("Якщо підуть захоплювати Лавру, то я стану поруч з ченцями") демонструє, що Усик дивиться багато російського ТБ. Хто піде захоплювати? Навіщо? Коли? Незрозуміло. Бандерівці, фашисти? Незрозуміло так само, з якими ченцями він стане? Та й Лавра ніколи не належала церкві. Це держпам'ятник, під захистом ЮНЕСКО, який здавався в оренду МПЦ. А якщо російське ТБ покаже, як Ярош разіпне хлопчика в трусиках на вході? То він що? Запишеться в МГБ? А якщо одного з ченців Лаври знову застукають за мужолозтвом з послушниками, а іншого, як торік, зловлять в бані з повіями, так це що, він і з ними поруч стане, буде допомагати? Я здивований, що Усик ще не воює на Донбасі чи Сирії з таким рівнем критичного мислення", - написав у Facebook відомий волонтер і блогер Мирослав Гай

&quot;Зразковий х*хол&quot;: Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

"Почалося перетворення Сашка в Вітальку... Голова, вона не залізна..." - іронічно прокоментував Сергій Баранов.

Олексій Козулін вважає, що "Усик має поширене захворювання: православ'я головного мозку".

Деякі українці вважають, що слова Усика про томос - це наслідок виховання в середовищі "узкого міра".

"Коли перспективну молодь формують духовні отці напівкримінальні. Тому реакція має бути не на рівні особистості спортивного чемпіона, а на рівні свідомості національної солідарності! Яка є основою національного патріотичного виховання, яке ми повинні впроваджувати в закладах спортивного освіти", - впевнений Дмитро Глухенький.

&quot;Зразковий х*хол&quot;: Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос

Скріншот поста (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

"Він напевно мав на увазі ченців Шаоліня з їх протистоянням з іншими школами кунгфу", - пожартував Вельдар Шукурджієв.

У мережі вже навіть з'являються фотожаби з цього приводу.

&quot;Зразковий х*хол&quot;: Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос

Фотожаба (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно непереможений український чемпіон розповів, як планує проводити Новий рік.

Тим часом в УПЦ КП визначилися з кандидатом на голову нової церкви.

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