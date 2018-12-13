"Образцовый х*хол": Усик разгневал украинцев заявлением о монахах и томосе

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

В сети советуют Усику заниматься боксом и не комментировать серьезные вещи

Скандальное высказывание Александра Усика о томосе для Украины и защите Киево-Печерской Лавры вызвало волну возмущения и шуток в социальных сетях.

Напомним, что ранее боксер выразил уверенность, что после предоставления томоса ничего не поменяется, потому что "мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное". Кроме того, он заявил, что станет на сторону монахов Лавры, если они будут биться за нее с радикально настроенными" украинцами. Это при том, что святыню никто не собирается захватывать.

"Усик - образцовый х*хол, как его хотят видеть м*скали. Такой себе "потешный болван", готов бить украинцев во имя защиты интересов москвичей. Поэтому для них он "настоящий украинец", - считает один пользователь.

"Усик - это пример успешности российской пропаганды и провал нашей контрпропаганды. Очередной нарратив, который он произносит ("Если пойдут захватывать Лавру, то я стану рядом с монахами") демонстрирует, что Усик смотрит много российского ТВ. Кто пойдет захватывать? Зачем? Когда? Непонятно. Бандеровцы, фашисты? Непонятно также, с какими монахами он станет? Да и Лавра никогда не принадлежала церкви. Это госпамятник, под защитой ЮНЕСКО, который сдавался в аренду МПЦ. А если российское ТВ покажет, как Ярош разопнет мальчика в трусиках на входе? То он что? Запишется в МГБ? А если одного из монахов Лавры опять застукают за мужеложством с послушниками, а другого, как прошлом году, поймают в бане с проститутками, так это что, он и с ними рядом станет, будет помогать? Я удивлен, что Усик еще не воюет на Донбассе или Сирии с таким уровнем критического мышления", - написал в Facebook известный волонтер и блогер Мирослав Гай.

Скриншот поста (facebook.com/myroslavhai)

"Началось превращение Сашки в Витальку... Башка, она не железная..." - иронично прокомментировал Сергей Баранов.

Алексей Козулин считает, что "Усик имеет распространенное заболевание: православие головного мозга".

Некоторые украинцы считают, что слова Усика о томосе - это следствие воспитания в среде "русского мира".

"Когда перспективную молодежь формируют полукриминальные духовные отцы. Поэтому реакция должна быть не на уровне личности спортивного чемпиона, а на уровне сознания национальной солидарности! Которая является основой национального патриотического воспитания, которое мы должны внедрять в учреждениях спортивного образования", - уверен Дмитрий Глухенький.

Скриншот поста (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

"Он наверное имел ввиду монахов Шаолиня с их противостоянием с другими школами кунгфу", - пошутил Вельдар Шукурджиев.

В сети уже даже появляются фотожабы по этому поводу.

Фотожаба (facebook.com)

Напомним, недавно непобежденный украинский чемпион рассказал, как планирует проводить Новый год.

Тем временем в УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви.