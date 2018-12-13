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Обещал детям поездку в Лапландию: Усик рассказал о планах на Новый год

STYLERПерсона    13.12.2018 - 15:42

Непобеждённый украинский боксер-профессионал Александр Усик, который ранее признался, что думает о томосе, рассказал, как планирует проводить Новый год в эфире передачи "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина". Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Александр Усик восстановился после последнего боя и уже готовится вместе с семьей к Новому году. На праздник спортсмен планирует свозить своих детей и супругу в сказочную Лапландию.

"Сегодня был утренник, я присутствовал на этом утреннике. В микрофон сын сказал, что хочет очень простой подарок, не нужно заморачиваться. Я все передам дедушке Морозу, из уст в уста, чтобы он выполнил так, как они хотят", - рассказывает боксер.

Также Усик отметил, что Рождество любит значительно больше, чем Новый год. Потому что еще с детства у спортсмена данный праздник ассоциируется с чем-то более семейным и теплым. Однако, по словам Усика, традиции на данный момент утратили свою ценность.

"Мне почему-то кажется, что мы от этого начинаем уходить. В Черниговской области, где я проводил свое детство, там это красиво все делается. В городе оно как-то уходит, традиции теряются", - говорит Усик.

Напомним, что Усик признался, что думает о томосе.

Также недавно Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в Калифорнии весело проводят время между тренировками. Яркие фото и видео того, как проходят американские будни легендарных боксеров они опубликовали в сети.

 

 

 

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