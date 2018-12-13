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Обіцяв дітям поїздку у Лапландію: Усик розповів про плани на Новий рік

STYLERПерсона    13.12.2018 - 15:42

Непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик, який раніше зізнався, що думає про томос, розповів, як планує проводити Новий рік в ефірі передачі "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна". Відповідний ролик опубліковано в YouTube.

Олександр Усик відновився після останнього бою і вже готується разом з родиною до Нового року. На свято спортсмен планує звозити своїх дітей і дружину в казкову Лапландію.

"Сьогодні був дитячий ранок, я був присутній на цьому ранку. В мікрофон син сказав, що хоче дуже простий подарунок, не потрібно морочитися. Я все передам дідусю Морозу, з уст в уста, щоб він виконав так, як вони хочуть", - розповідає боксер.

Також Усик зазначив, що Різдво любить значно більше, ніж Новий рік. Бо ще з дитинства у спортсмена це свято асоціюється з чимось більш сімейним і теплим. Однак, за словами Усика, традиції на даний момент втратили свою цінність.

"Мені чомусь здається, що ми від цього починаємо відходити. У Чернігівській області, де я провів своє дитинство, там це красиво все робиться. У місті воно як-то проходить, губляться традиції", - говорить Усик.

Нагадаємо, що Усик зізнався, що думає про томос.

Також нещодавно Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко в Каліфорнії весело проводять час між тренуваннями. Яскраві фото і відео того, як проходять американські будні легендарних боксерів вони опублікували в мережі.

 

 

 

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