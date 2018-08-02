Звинувачують адміністрацію: в Одесі шукають чоловіка, якого змило хвилею в море

Рятувальники намагаються знайти тіло загиблого
В Одесі відпочивальника змило хвилею з пірса. Тіло чоловіка розшукують другий день. Трагедія сталася на пляжі 10-ї станції Фонтану. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Вранці в середу, 1 серпня, чоловік опинився на пірсі, де його забрало море. Його досі не можуть знайти.
Очевидці кинулися на допомогу, однак через сильний шторм у них нічого не вийшло.
Свідок події переконаний, що в трагедії є вина адміністрації пляжу, яка не стежила за тим, щоб ніхто не гуляв по пірсу на час шторму.
Фото: Пляж (dumskaya.net)
"Вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями. На пляжі з десяток пацанів, які збирають гроші за тапчани, і немає жодного, хто б стояв біля пірсу і забороняв бажаючим села гуляти по пірсу під час шторму. Немає жодного оголошення про заборону", - розповів свідок події Володимир Ман.
"Я стояв біля пірсу і відганяв всіх, хто хотів погуляти по пірсу сім'ями з маленькими дітьми. Години дві. Пішов додому. Мою зміну взяли кілька бабусь, а адміністрації пляжу все до лампочки. Їм головне - прибуток", - вважає він.
Раніше повідомлялося, що під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, якого хвилею змило в море.
Нагадаємо, в Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку.
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