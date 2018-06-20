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Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море

STYLERLIFE        20.06.2018 - 15:37
Иллюстративное фото: pixabay
Иллюстративное фото: pixabay

Волна смыла мальчика в море еще в понедельник, 18 июня

В Одесской области нашли тело 10-летнего ребенка, которого смыло волной в Черное море в понедельник, 18 июня. Об этом сообщил глава Килийского городского совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"Тело Кирилла нашли спасатели. К сожалению, чуда не произошло. Соболезнование родным и близким", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/bojcenko)

Утонувшего мальчика вынесло на берег в районе вышки (дикого пляжа), передает "Бессарабия INFORM".

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Далее тело будет направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

Фото: bessarabiainform.com

Ранее сообщалось, что в селе Приморское Килийского района Одесской области 10-летнего мальчика смыло в море волной.

Ребенок приехал на отдых в составе баскетбольной команды. Мальчик находился на песчаной косе, когда его внезапно накрыла волна. После этого ребенка никто не видел. 

Люди тонут молча

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Теги: ребенок, погибший, море
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