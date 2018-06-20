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Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море

STYLERLIFE        20.06.2018 - 15:37
Ілюстративне фото: pixabay
Ілюстративне фото: pixabay

Хвиля змила хлопчика в море ще в понеділок, 18 червня

В Одеській області знайшли тіло 10-річної дитини, яку змило хвилею в Чорне море в понеділок, 18 червня. Про це повідомив голова Кілійської міської ради Павло Бойченко на своїй сторінці в Facebook.

"Тіло Кирила знайшли рятувальники. На жаль, дива не сталося. Співчуття рідним і близьким", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/bojcenko)

Потонулого хлопчика винесло на берег в районі вишки (дикого пляжу), передає "Бесарабія INFORM".

На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група. Далі тіло буде направлено на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Фото: bessarabiainform.com

Раніше повідомлялося, що в селі Приморське Кілійського району Одеської області 10-річного хлопчика змило в море хвилею.

Дитина приїхала на відпочинок у складі баскетбольної команди. Хлопчик знаходився на піщаній косі, коли його раптово накрила хвиля. Після цього дитину ніхто не бачив.

Люди тонуть мовчки

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Теги: дитина, погибший, море
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