Одеський Привоз перетворився на смітник: моторошні фото

Підземний перехід в Одесі завалили сміттям
Підземний перехід на знаменитому одеському ринку Привоз не впізнати - зараз він виглядає, як справжня свалка, передає od.vgorode.ua.
Раніше в цьому переході продавали одяг і взуття. Однак протягом тривалого часу він закритий і потопає у смітті.
За словами торговців, сміттям ніхто не займається, оскільки їх примушували платити за його прибирання. Інші розповідають, що їм доводилось самим прибирати утворився смітник.
Але перехід продовжують закидати сміттям.
Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа
Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа
Зазначимо, раніше ONUKA і Алан Бадоєв представили кліп про проблему переробки сміття в Україні.
Нагадаємо, в Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів вонью.
Раніше в Києві при пожежі у багатоповерховому житловому будинку на лівому березі загинули дві жінки - пожежникам ускладнювало роботу сильне захламление квартири побутовим сміттям.
Як повідомлялося раніше, з серпня кияни платять за вивіз сміття як за окрему послугу, яку нараховують залежно від кількості мешканців квартири.