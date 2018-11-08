Одеський Привоз перетворився на смітник: моторошні фото

Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Підземний перехід в Одесі завалили сміттям

Підземний перехід на знаменитому одеському ринку Привоз не впізнати - зараз він виглядає, як справжня свалка, передає od.vgorode.ua.

Раніше в цьому переході продавали одяг і взуття. Однак протягом тривалого часу він закритий і потопає у смітті.

За словами торговців, сміттям ніхто не займається, оскільки їх примушували платити за його прибирання. Інші розповідають, що їм доводилось самим прибирати утворився смітник.

Але перехід продовжують закидати сміттям.

Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Зазначимо, раніше ONUKA і Алан Бадоєв представили кліп про проблему переробки сміття в Україні.

Нагадаємо, в Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів вонью.

Раніше в Києві при пожежі у багатоповерховому житловому будинку на лівому березі загинули дві жінки - пожежникам ускладнювало роботу сильне захламление квартири побутовим сміттям.

Як повідомлялося раніше, з серпня кияни платять за вивіз сміття як за окрему послугу, яку нараховують залежно від кількості мешканців квартири.