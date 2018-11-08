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Одеський Привоз перетворився на смітник: моторошні фото

STYLERЖиття    08.11.2018 - 07:39
Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа
Одеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Підземний перехід в Одесі завалили сміттям

Підземний перехід на знаменитому одеському ринку Привоз не впізнати - зараз він виглядає, як справжня свалка, передає od.vgorode.ua.

Раніше в цьому переході продавали одяг і взуття. Однак протягом тривалого часу він закритий і потопає у смітті.

За словами торговців, сміттям ніхто не займається, оскільки їх примушували платити за його прибирання. Інші розповідають, що їм доводилось самим прибирати утворився смітник.

Але перехід продовжують закидати сміттям.

Одеський Привоз перетворився на смітник: моторошні фотоОдеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Одеський Привоз перетворився на смітник: моторошні фотоОдеський Привоз перетворився у смітник. Фото: Одеса - медіа

Зазначимо, раніше ONUKA і Алан Бадоєв представили кліп про проблему переробки сміття в Україні.

Нагадаємо, в Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів вонью.

Раніше в Києві при пожежі у багатоповерховому житловому будинку на лівому березі загинули дві жінки - пожежникам ускладнювало роботу сильне захламление квартири побутовим сміттям.

Як повідомлялося раніше, з серпня кияни платять за вивіз сміття як за окрему послугу, яку нараховують залежно від кількості мешканців квартири.

Новини України ОдесафотосвалкаПривоз
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