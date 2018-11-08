Одесский Привоз превратился в свалку: жуткие фото

Одесский Привоз превратился в свалку. Фото: Одесса - медиа

Подземный переход в Одессе завалили мусором

Подземный переход на знаменитом одесском рынке Привоз не узнать - сейчас он выглядит, как настоящая свалка, передает od.vgorode.ua.

Ранее в этом переходе продавали одежду и обувь. Однако на протяжении длительного времени он закрыт и утопает в мусоре.

По словам торговцев, мусором никто не занимается, поскольку их заставляли платить за его уборку. Другие рассказывают, что им приходилось самим убирать образовавшуюся свалку.

Но переход продолжают заваливать мусором.

Одесский Привоз превратился в свалку. Фото: Одесса - медиа

Одесский Привоз превратился в свалку. Фото: Одесса - медиа

Отметим, ранее ONUKA и Алан Бадоев представили клип о проблеме переработке мусора в Украине.

Напомним, в Мариуполе жительница одной из многоэтажек на бульваре Шевченко уже около 10 лет травит соседей вонью.

Ранее в Киеве при пожаре во многоэтажном жилом доме на левом берегу погибли две женщины - пожарникам усложняло работу сильное захламление квартиры бытовым мусором.

Как сообщалось ранее, с августа киевляне платят за вывоз мусора как за отдельную услугу, которую начисляют в зависимости от количества жильцов квартиры.