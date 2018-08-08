Під Одесою "копи", намагаючись затримати порушника, розбили скло в його авто і порвали одяг (фото, відео)

Колаж РБК-Україна

Порушник їхав просто в натовп

В селі Усатово Одеської області правоохоронці, намагаючись затримати водія, розбили бокове скло його авто. Про інцидент повідомили в прес-службі поліції Одеської області, а також місцеві активісти.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В прес-службі поліції розповіли, що на об’їзній дорозі поблизу села Усатове відбулася мирна акція за участю місцевих жителів, які у знак незгоди з рухом через населений пункт вантажного транспорту перекрили автодорогу, рухаючись по пішохідному переходу.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

"Під час акції водій автомобіля "Деу", не підкорився вимогам поліцейських й поїхав у натовп людей на пішохідному переході. Один з патрульних намагався припинити протиправні дії та зупинити порушника, в результаті чого внаслідок наїзду транспортного засобу отримав травму ноги", - відзначили правоохоронці.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Поліцейські хотіли затримати порушника, але він закрився зсередини в машині. Намагаючись добратися до нього, "копи" вибили бокове скло на дверцятах машини.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

"Треш в Усатово. Під час перекриття дороги водій наїхав на поліцейських, а ті, недовго думаючи, розбили водійське скло. Вимагаючи вийти з машини, вони порвали чоловікові футболку", - пише одесит Дмитро Богомолов на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

На опублікованому в мережі відео видно, що поліцейські вимагають від водія вийти з авто, порушник закрився і ігнорує їхні прохання. Правоохоронці, вибивши скло, намагаються силою його дістати.

"Поліцейським, які знаходилися поруч, вдалося затримати правопорушника. Серед цивільного населення ніхто не постраждав. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України", - додали в прес-службі поліції.

Скріншот поста (facebook.com/facebook.com/gunp.odessa)

Користувачі соцмереж розділилися в думках щодо оцінки дій правоохоронців. Одні підтримують дії поліції, інші – вважають, що "копи" перевищили свої повноваження.

Скріншот коментарів (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

Скріншот коментарів (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

Скріншот коментарів (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

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