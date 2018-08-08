Под Одессой "копы", пытаясь задержать нарушителя, разбили стекло в его авто и порвали одежду (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

Нарушитель ехал просто в толпу

В селе Усатово Одесской области правоохранители, пытаясь задержать водителя, разбили боковое стекло его авто. Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, а также местные активисты.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В пресс-службе полиции рассказали, что на объездной дороге вблизи села Усатово состоялась мирная акция с участием местных жителей, которые в знак несогласия с движением через населенный пункт грузового транспорта перекрыли автодорогу, двигаясь по пешеходному переходу.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

"Во время акции водитель автомобиля "Дэу", не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался прекратить противоправные действия и остановить нарушителя, в результате чего вследствие наезда транспортного средства получил травму ноги", - отметили правоохранители.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Полицейские хотели задержать нарушителя, но он заперся изнутри в машине. Пытаясь добраться до него, "копы" выбили боковое стекло на дверце машины.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

"Трэш в Усатово. Во время перекрытия дороги водитель наехал на полицейских, а те, недолго думая, разбили водительское стекло. Требуя выйти из машины, они порвали мужчие футболку", - пишет одессит Дмитрий Богомолов на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

На опубликованном в сети видео видно, что полицейские потребовали от водителя выйти из авто, нарушитель закрылся и игнорирует их просьбы. Правоохранители, выбив стекло, пытаются силой его достать.

"Полицейским, которые находились рядом, удалось задержать правонарушителя. Среди гражданского населения никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе полиции.

Скриншот поста (facebook.com/facebook.com/gunp.odessa)

Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно оценки действий правоохранителей. Одни поддерживают действия полиции, другие – считают, что "копы" превысили свои полномочия.

Скриншот комментариев (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

Скриншот комментариев (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

Скриншот комментариев (facebook.com/dmitriy.bogomolov.7)

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