Достатньо одного SMS: Супрун розповіла, як отримати безкоштовні ліки

Уляна Супрун повідомила про те, що препарати, які входять до переліку програми "доступні ліки", від 1 квітня можна буде отримати за електронним рецептом. Про це очільниця МОЗ написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Супрун, тепер пацієнтам не треба буде берегтися з папірцями, які можуть загубитися, і на яких дуже часто нерозбірливо написано.

Відтпер на мобільний телефон пацієнта приходитиме sms-повідомлення з кодом, яке можна буде показати в аптеці, що бере участь в програмі. За цим кодом провізор знайде рецепт, який лікар виписав в електронній системі.

В. о. міністра охорони здоров'я наголошує, що вся медична інформація про пацієнта при цьому буде надійно захищена. При цьому навіть лікарняний можна буде отримати в електронному вигляді.

Супрун розповіла про доступні ліки за електронним рецептом (ілюстративне фото: pxhere.com)

До слова, за потреби лікар сможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок з призначенням ліків, номером рецепту та кодом підтвердження.

Як і раніше, ліки можна буде забрати з аптеки без оплати або ж сплативши незначну різницю, - пише Супрун.

"Доступні ліки" відтепер стануть доступними в будь-якій аптеці (не лише в тому районі, де вам виписали рецепт), яка має договір з Національною службою здоров'я України. Таких аптек наразі 5024.

Супрун наголошує, що отримати електронний рецепт на ліки за програмою тепер можна тільки в сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у вас підписана декларація.

Якщо ж ви й досі не підписали декларацію, це можна зробити під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт на свої ліки.

Зазначимо, що до переліку "доступних ліків" входять препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого типу.

Супрун розповіла про доступні ліки за електронним рецептом (ілюстративне фото: unsplash.com)

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла про небезпеку для здоров'я глутамату натрію, який міститься в китайській їжі, чіпсах та вермішелі швидкого приготування.

Крім того, в.о. міністра охорони здоров'я зробила сильну заяву про вибори президента України. Вона звернулася до тих, хто хоче виїхати з країни через можливу перемогу того чи іншого кандидата.