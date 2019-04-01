Достаточно одного SMS: Супрун рассказала, как получить бесплатные лекарства

Уляна Супрун сообщила о том, что препараты, которые входят в перечень программы "доступные лекарства", с 1 апреля можно будет получить по электронному рецепту. Об этом глава Минздрава написала на своей Facebook-странице.

По словам Супрун, теперь пациентам не нужно будет беречься с бумажками, которые могут потеряться, и на которых очень часто неразборчиво написано.

Теперь на мобильный телефон пациента будет приходить sms-сообщение с кодом, которое можно будет показать в аптеке, участвующей в программе. По этому коду провизор найдет рецепт, который врач выписал в электронной системе.

И. о. министра здравоохранения подчеркивает, что вся медицинская информация о пациенте при этом будет надежно защищена. При этом даже больничный можно будет получить в электронном виде.

Супрун рассказала о доступных лекарствах по электронному рецепту (иллюстративное фото: pxhere.com)

К слову, при необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационное заключение с назначением лекарств, номером рецепта и кодом подтверждения.

Как и раньше, лекарство можно будет забрать из аптеки без оплаты или же оплатив незначительную разницу, - пишет Супрун.

"Доступные лекарства" отныне станут доступными в любой аптеке (не только в том районе, где вам выписали рецепт), которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины. Таких аптек сейчас 5024.

Супрун отмечает, что получить электронный рецепт на лекарства по программе теперь можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у вас подписана декларация.

Если же вы еще не подписали декларацию, это можно сделать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт на лекарства.

Отметим, что в перечень "доступных лекарств" входят препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа.

Супрун рассказала о доступных лекарствах по электронному рецепту (иллюстративное фото: unsplash.com)

Напомним, Уляна Супрун рассказала об опасности для здоровья глутамата натрия, который содержится в китайской пище, чипсах и вермишели быстрого приготовления.

Кроме того, и. о. министра здравоохранения сделала сильное заявление о выборах президента Украины. Она обратилась к тем, кто хочет уехать из страны из-за возможной победы того или иного кандидата.