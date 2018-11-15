В одному з готелів Дніпра виявили портрети Сталіна і Леніна

Відео: YouTube/"Відкритий"

В одному з готелів міста Дніпра активісти виявили полотна з зображенням Сталіна та Леніна. Про це повідомляє "Відкритий".

У середу ввечері, 14 листопада в один з готелів Дніпра прийшли активісти організації С14, які заблокували роботу готелю і викликали поліцію, так як на другому поверсі будівлі були виявлені полотна з лідерами СРСР 1917-1953-хх років. Зокрема, картини символізували тоталітарну систему, комуністичну епоху і зображували особи Сталіна і Леніна.

Як пояснив координатор організації С14 Богдан Візир, акція носить попереджувальний характер і викликана бажанням зафіксувати порушення законодавства України. Молоді люди не вживали ніяких дій, а викликали поліцію, щоб зафіксувати факт порушення.

"Ми хочемо, щоб це все це було вилучено з готелю, і щоб було відкрито кримінальну справу", - пояснив активіст.

Поліцейські, які прибули на виклик, склали протокол про порушення закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". Під час складання протоколу, співробітники правоохоронних органів виставили оточення біля входу в готель і охороняли стійку прийому гостей.

Інший представник організації С14 Кирило Дороленко пояснив, що вони раніше вже зверталися до дирекції готелю з проханням зняти картини, але вони відмовилися.

"Ми попросили дирекцію прибрати зображення з інтер'єру. Вони відповіли, що це все висіло до закону і знімати нічого не будуть. Ми викликали поліцію, щоб зафіксувати це документально і скласти акт", - розповів Дороленко і додав, що для приватної власності розміщення таких зображень ще допустимо, а ось для публічного простору - ні.

Юристи готелю від коментарів відмовилися.

Фото: opentv.media

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Відео: РБК-Україна