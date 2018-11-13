Назвали Адольфом: родители отправились в тюрьму за странное имя для сына

Коллаж РБК-Украина

При обыске у родителей была обнаружена нацистская символика

Пару жителей Британии суд приговорил к тюремному сроку за то, что они назвали своего новорожденного сына Адольфом. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на решение суда.

22-летний Адам Томас и 28-летняя Клаудия Пататас познакомились в 2016 году в интернете. У них завязалась переписка, которая переросла в роман и в 2018 году у пары родился сын, которого они назвали Адольфом, чтобы выразить свое восхищение лидером 3-го рейха.

Томас и Клаудия были членами неонацистской организации. Они вместе ходили на собрания, а когда организацию запретили, продолжили свою деятельность в интернете.

Через некоторое время к ним пришли с обыском, и британцы были арестованы. Вместе с обвинением по поводу имени сына, Томас получил обвинение в хранении дома книжек по производству бомб.

При обыске в квартире были обнаружены нацистские флаги, одежда Ку-клу-клана и фашистская символика. Кроме того, в семейном альбоме правоохранители нашли фотографию, на которой изображен сам Томас, Клаудия и их сын. Томас держит в руках флаг с изображением свастики.

Скриншот фото (independent.co.uk)

Он предстал перед судом за разжигание розни на почве неонацизма и членстве в крайне правой группировке National Action, которую запретили в 2016 году.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что львовскую учительницу уволили за то публикацию в социальных сетях о Гитлере.

А также мы писали о том, что в Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник пограничникам.

Видео: РБК-Украина