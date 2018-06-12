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Скандал со львовским депутатом и Гитлером: учительница подала в суд против школы и мэрии

STYLERLIFE        12.06.2018 - 17:15
Фото: Марьяна Батюк (facebook_com/mabatyuk)
Фото: Марьяна Батюк (facebook_com/mabatyuk)

Женщина требует восстановить ее в должности

Учительница, которую уволили за публикацию с поздравлением Гитлера, подала иск против школы и мэрии. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Учительница, а также депутат Львовского горсовета Марьяна Батюк, которую уволили за публикацию в Facebook с поздравлением Гитлера, подала иск против школы, из которой ее уволили и против мэрии.

В судебном иске Батюк требует признать ее увольнение незаконным и возместить ей компенсацию за вынужденный прогул. Марьяна Батюк требует отменить приказ директора школы о своем увольнении "за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы".

Кроме того, учительница хочет, чтобы ее восстановили на работе в должности заместителя директора по вопросам учебно-воспитательной работы с 25 апреля.

Также Батюк требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Шевченковский районный суд принял исковое заявление и назначил слушание по этому делу на 25 июня.

Известно, что Марьяна Батюк удалила из Facebook свою личную страницу.

Напомним, преподаватель Марьяна Батюк опубликовала на своей странице в Facebook 20 апреля, в день рождения Гитлера соответствующую запись и одобрительное сообщение о лидере нацистов.

Запись была удалена буквально через час, но пользователи социальных сетей уже успели ее заметить. Позже Батюк утверждала, что ее страницу взломали и запись была опубликована без ее ведома.

Но когда в ходе расследования этого инцидента управление образования Львовского горсовета попросило Батюк предоставить специалистам доступ к архиву ее страницы, чтобы подтвердить версию о взломе, она отказалась.

Комиссия управления образования Львовского горсовета порекомендовала уволить ее из школы.

Кстати, депутат со Львова открестилась от скандала с Гитлером.

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Теги: Львов, учительница, Гитлер
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