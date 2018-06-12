Скандал зі львівським депутатом і Гітлером: вчителька подала в суд проти школи і мерії

Жінка вимагає поновити її на посаді

Вчителька, яку звільнили за публікацію з привітанням Гітлера, подала позов проти школи і мерії. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Вчителька, а також депутат Львівської міськради Мар'яна Батюк, яку звільнили за публікацію в Facebook з привітанням Гітлера, подала позов проти школи, з якої її звільнили і проти мерії.

У судовому позові Батюк вимагає визнати її звільнення незаконним і відшкодувати їй компенсацію за вимушений прогул. Мар'яна Батюк вимагає скасувати наказ директора школи про своє звільнення "за вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи".

Крім того, вчителька хоче, щоб її поновили на роботі на посаді заступника директора з питань навчально-виховної роботи з 25 квітня.

Також Батюк вимагає виплатити їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Шевченківський районний суд прийняв позовну заяву і призначив слухання по цій справі на 25 червня.

Відомо, що Мар'яна Батюк видалила з Facebook свою особисту сторінку.

Нагадаємо, викладач Мар'яна Батюк опублікувала на своїй сторінці в Facebook 20 квітня, в день народження Гітлера, відповідний запис і схвальне повідомлення про лідера нацистів.

Запис був видалений буквально через годину, але користувачі соціальних мереж вже встигли помітити його. Пізніше Батюк стверджувала, що її сторінку зламали і запис був опублікований без її відома.

Але коли в ході розслідування цього інциденту управління освіти Львівської міськради попросило Батюк надати фахівцям доступ до архіву її сторінки, щоб підтвердити версію про злом, вона відмовилася.

Комісія управління освіти Львівської міськради рекомендувала звільнити її з школи.

До речі, депутат зі Львова відхрестилася від скандалу з Гітлером.

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