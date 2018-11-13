Назвали Адольфом: батьки відправилися у в'язницю за дивне ім'я для сина

Колаж РБК-Україна

При обшуку у батьків була виявлена нацистська символіка

Пару жителів Британії суд засудив до тюремного терміну за те, що вони назвали свого новонародженого сина Адольфом. Про це повідомляє видання Independent з посиланням на рішення суду.

22-річний Адам Томас і 28-річна Клаудія Пататас познайомилися в 2016 році в інтернеті. У них зав'язалася переписка, яка переросла в роман і в 2018 році у пари народився син, якого вони назвали Адольфом, щоб висловити своє захоплення лідером 3-го рейху.

Томас і Клаудія були членами неонацистської організації. Вони разом ходили на зібрання, а коли заборонили організацію, продовжили свою діяльність в інтернеті.

Через деякий час до них прийшли з обшуком, і британці були арештовані. Разом з обвинуваченням з приводу імені сина, Томас отримав звинувачення в зберіганні вдома книжок по виробництву бомб.

При обшуку в квартирі були виявлені нацистські прапори, одяг Ку-клу-клану та фашистська символіка. Крім того, у сімейному альбомі правоохоронці знайшли фотографію, на якій зображений сам Томас, Клаудія і їх син. Томас тримає в руках прапор з зображенням свастики.

Скріншот фото (independent.co.uk)

Він постав перед судом за розпалювання ворожнечі на ґрунті неонацизму і членство у вкрай правого угруповання National Action, яку заборонили в 2016 році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що львівську вчительку звільнили за те публікацію в соціальних мережах про Гітлера.

А також ми писали про те, що в Миколаєві літня жінка розмалювали свастикою пам'ятник прикордонникам.

Відео: РБК-Україна