В одном из отелей Днепра обнаружили портреты Сталина и Ленина

Видео: YouTube/"Відкритий"

В одной из гостиниц города Днепра активисты обнаружили полотна с изображением Сталина и Ленина. Об этом сообщает "Відкритий".

В среду вечером, 14 ноября в один из отелей Днепра пришли активисты организации С14, которые заблокировали работу гостиницы и вызвали полицию, так как на втором этаже здания были обнаружены полотна с лидерами СССР 1917-1953-хх годов. В частности, картины символизировали тоталитарную систему, коммунистическую эпоху и изображали лица Сталина и Ленина.

Как объяснил координатор организации С14 Богдан Визир, акция носит предупредительный характер и вызвана желанием зафиксировать нарушение законодательства Украины. Молодые люди не предпринимали никаких действий, а вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения.

"Мы хотим, чтоб это все это было изъято из отеля, и чтобы было открыто криминальное дело", - пояснил активист.

Полицейские, которые прибыли на вызов, составили протокол о нарушениях закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Во время составления протокола, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление возле входа в гостиницу и охраняли стойку приема гостей.

Другой представитель организации С14 Кирилл Дороленко объяснил, что они ранее уже обращались к дирекции отеля с просьбой снять картины, но они отказались.

"Мы попросили дирекцию убрать изображения из интерьера. Они ответили, что это всё висело до закона и снимать ничего не будут. Мы вызвали полицию, чтобы зафиксировать это документально и составить акт", - рассказал Дороленко и добавил, что для частной собственности размещение таких изображений еще допустимо, а вот для публичного пространства - нет.

Юристы отеля от комментариев пока отказались.

Фото: opentv.media

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Видео: РБК-Украина