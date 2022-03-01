RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупантів залишили без зв’язку в Україні. Вони почали віджимати телефони у мирних громадян

Автор: Дмитрий Войналович

Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Однак тепер, позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у мирних громадян України.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон", - йдеться у заяві Держспецзв'язку.

Представники служби розуміють, що "зробити це, коли забрали телефон, непроста задача, однак це дуже важливо".

Постарайтеся швидко знайти сусідів, у яких є телефон, або скористайтеся стаціонарним апаратом - від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

Усі оперативні і лише перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!

Нагадаємо, що українські кібервійська виклали в мережу базу телефонів співробітників Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні