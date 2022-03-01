Окупантів залишили без зв’язку в Україні. Вони почали віджимати телефони у мирних громадян

Однак тепер, позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у мирних громадян України.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон", - йдеться у заяві Держспецзв'язку.

Представники служби розуміють, що "зробити це, коли забрали телефон, непроста задача, однак це дуже важливо".

Постарайтеся швидко знайти сусідів, у яких є телефон, або скористайтеся стаціонарним апаратом - від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

Усі оперативні і лише перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!