Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото)

Как известно, ранее Харлан снялась в яркой фотосессии для сентябрьского Playboy.

"Был большой повод быть красивой. Презентация обложки Playboy", - отметила она в публикации.

Для выхода в свет золотая медалистка Олимпиады-2024 выбрала брючный костюм в самом трендовом оттенке сезона - бордовом или, как его еще называют, бургунди.

Ольга Харлан( фото: instagram.com/olgakharlan)

Наряд Харлан состоял из широких штанов и пиджака с оригинальными вырезами на рукавах. Свой лук она дополнила еще одной трендовой вещью - миниатюрной сумочкой с леопардовым принтом, а также туфлями с острыми носками.

Волосы спортсменка собрала в лаконичную прическу, а также сделала более выразительными глаза. Завершали образ украшения в виде колосков: массивное ожерелье на шее и серьги.

Спортсменка в трендовом луке ( фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ольги Харлан, которые увидели спортсменку в непривычном луке, тут же принялись комментировать публикацию:

"Тебе нереально красиво в этом костюме"

"Прекрасная и элегантная"

"Красавица"

"Красавица. Очень женственная и харизматичная"

"Наша княгиня Ольга".

К слову, Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2024 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 - индивидуально; 2009 и 2013 - в командном первенстве).

Харлан на обложке Playboy (фото: instagram.com/olgakharlan)