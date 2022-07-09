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Оля Полякова розповіла, чому так багато розлучень під час війни

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова поділилася своєю думкою про те, чому під час війни багато пар розлучаються.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній в програмі "Дорослі дівчатка".

Так, одна жінка, яка працює адвокатом, поцікавилася у зірки, чому зараз так багато розлучень, зазначивши, що під час війни до неї звертається з цим питанням дуже багато пар.

На думку Полякової, війна відкриває очі людям на багато що і показує, що в їхньому житті насправді важливе і головне. До того ж, вони починають набагато менше думати про соціальні вимоги.

"Отримавши неймовірний стрес, усвідомлення, що є головним, деякі люди не розуміють, навіщо зберігати те, що трималося тільки на вмовляннях себе і на соціальних вимогах. Тобто люди отримали такий стрес і відкат у свої базові потреби, що займатися причісуванням своїх власних шлюбів заради того, щоб в очах соціуму виглядати заміжньою, що все добре... Вони перестали хотіти відповідати вимогам", - вважає співачка.

В результаті люди вирішують не продовжувати те, в чому більше не бачать сенсу.

"І тому багато хто приймає рішення не тягнути те, в чому вже немає любові, взаєморозуміння і необхідності", - зазначила Оля.

Вона додала, що при цьому деякі все ж не наважуються відверто поговорити з партнером, особливо якщо він зараз на війні.

"Дуже багато хто робить цей вибір і розлучаються, а інші не можуть собі дозволити висловити людині в умовах війни. Їм здається, що це зрада. Люди не готові до чесності дуже часто", - поділилася Полякова.

Раніше ми писали, що старша дочка Олі Полякової вступила до ВНЗ за кордоном - де і на кого навчатиметься Маша.

А також повідомляли, що Оля Полякова заплакала, говорячи про повернення в Україну. Співачка після початку війни поїхала з дітьми до Франції.

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Оля Полякова