Оля Полякова рассказала, почему так много разводов во время войны

Так, одна женщина, работающая адвокатом, поинтересовалась у звезды, почему сейчас так много разводов, отметив, что во время войны к ней обращается с этим вопросом очень много пар.

По мнению Поляковой, война открывает глаза людям на многое и показывает, что в их жизни на самом деле важное и главное. К тому же, они начинают намного меньше думать о социальных требованиях.

"Получив невероятный стресс, осознание, что есть главным, некоторые люди не понимают, зачем сохранять то, что держалось только на уговорах себя и на социальных требованиях. То есть люди получили такой стресс и откат в свои базовые потребности, что заниматься причесыванием своих собственных браков ради того, чтобы в глазах социума выглядеть замужней, что все хорошо… Они перестали хотеть соответствовать требованиям", - считает певица.

В результате люди решают не продолжать то, в чем больше не видят смысла.

"И поэтому многие принимают решение не тянуть то, в чем уже нет любви, взаимопонимания и необходимости", - отметила Оля.

Она добавила, что при этом некоторые все же не решаются откровенно поговорить с партнером, особенно если он сейчас на войне.

"Очень многие делают этот выбор и разводятся, а другие не могут себе позволить высказать человеку в условиях войны. Им кажется, что это предательство. Люди не готовы к честности очень часто", - поделилась Полякова.