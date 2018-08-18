"Він був невиліковно хворий": батько Кузьми вразив приголомшливою історією (відео)

Андрій Кузьменко (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

На могилу співака навіть зараз приїжджають люди

Тато загиблого українського співака Андрія Скрябіна Віктор розповів, що на могилу сина навіть зараз їздять шанувальники його пісень. Про це повідомляє "Правда. Наживо".

Так, за його словами, серед людей, які приїжджають на могилу Скрябіна є 66-річна мешканка Вільнюса, яка відвідує це місце вже четвертий рік поспіль.

"У неї була така передісторія: три роки перед смертю Андрія, у неї помер чоловік. Він був невиліковно хворий. І після цієї трагедії жінка практично впала в транс – не хотіла жити. А коли познайомилася з його піснями, з виступами на концертах, фестивалях, а також його інтерв'ю – до неї повернулося життя", - сказав він.

У той же час Віктор уточнив, що свої дні народження Андрій відзначав у родинному колі.

"Андрій не любив таких гучних зборів. Він любив відзначати разом з нами, у сімейному колі. Коли приїжджав в Брюховичі – з'їжджалася вся родина, і в цьому колі і було найкраще святкування. Чи брав дружину і дочку, і їхав подорожувати", - підкреслив він.

Відео: інтерв'ю з папою Скрябіна (Youtube-канал/НТА)

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