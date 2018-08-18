"Вона довго боролася за життя": розкрито деталі розправи над студенткою з Житомира (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

У розправі підозрюють одразу трьох чоловіків

На місці розправи з 20-річною Ганною Голубенко був виявлений телефон, а також золотий ланцюжок та інші цінності. Про це повідомив Начальник ГУ НП в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає KP.ua,

"Вбивство з помсти. Це страшно і звучить, і виглядає: молодій привабливій дівчині закінчити життя в 20 років на смітнику. І кілька днів тіло лежить під шифером, поки нестерпний запах не привернув увагу селян. Дівчинка потрапила не в ту компанію, і, напевно, не в той час. Жага красивого життя, на мою думку, призвела до логічного фіналу", - сказав він.

Фото: місце, де виявили тіло Анни Голубенко (Оксана Доманська/kp.ua)

Більш того, за словами полісмена, спочатку вбивця хотів під дулом пістолета хотів змусити її випити якусь рідину, однак та відмовилася. Після цього він почав душити. Але і на цьому не зупинився: усвідомивши, що не зможе впорається з нею, він перемотав їй рот і ніс скотчем, щоб вона задихнулася.

"Вона довго боролася за життя", - підкреслив він.

Також Печененко уточнив, що в розправі брали участь три чоловіки – колишній коханий Ганни, а також два спільника.

Фото: затримання вбивці (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві студентки під Житомиром чоловік розповів, навіщо вирішив "помститися" дівчині.

Раніше ми писали, що стали відомі подробиці про страшну трагедію в Житомирській області, де знайшли вбитою 20-річну Ганну Голубенко.

Як повідомлялося раніше, знайдено тіло 20-річної дівчини з Житомира в селі Бондарці, що під містом, яка пішла з дому та не повернулася 2 серпня.

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