Жестокое убийство под Житомиром: найдено тело пропавшей девушки

Иллюстративное фото (pixabay)

Девушку искали со второго августа

Найдено тело 20-летней девушки из Житомира в селе Бондарцы, что под городом, которая ушла из дома и не вернулась 2 августа. Об этом сообщает издание 1ZT.UA со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Труп найден вчера, 8 августа, около 16:00 в овраге на окраине села. Тело девушки были засыпано строительным мусором.

Фото убитой (www.1.zt.ua)

Заявление о пропаже поступило в полицию 6 августа от матери девушки. По ее словам, девушка могла поехать в Киев. Сотрудники полиции сразу преступили к поискам. Как было выяснено, на момент поступления сообщения о пропаже, девушка уже была убита.

Девушку звали Анна Голубенко, как сообщает "Журнал Житомира". Ее тело направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти.

Сейчас начато досудебное расследование за ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области нашли тело лидера организации "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.

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