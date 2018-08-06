Хотела прыгнуть с моста: в Ужгороде прохожие спасли женщину от самоубийства (фото)

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Люди уговорили женщину не прыгать с моста

В Ужгороде Закарпатской области в микрорайоне Радванка женщина хотела покончить с собой. На железнодорожном мосту ее заметили прохожие и сообщили в полицию о происходящем. Однако спасать женщину довелось именно прохожим. Об этом сообщает издание Мukachevo.net со ссылкой на управление патрульной полиции.

Сообщение о намерениях самоубийства правоохранители получили около 20:00.

Когда патрульные полицейские прибыли на место происшествия, они увидели, как неравнодушные прохожие пытались уговорить женщину не прыгать с железнодорожного моста.

Фото: Место происшествия (mukachevo.net)

Правоохранители вызывали скорую медицинскую помощь. Прибывшие по вызову медики забрали женщину в больницу, чтобы предоставить ей необходимую помощь. Патрульные сопровождали карету "скорой" до медучреждения.

Ранее сообщалось, что в сети появилась новая смертельная игра для подростков. Аналог трагично известного "Синего кита" и "Красной совы" распространяется через мобильное приложение.

Суть игры заключается в том, что в контактах у подростка появляется пользователь с именем Момо, который начинает присылать страшные картинки, после чего принуждает к совершению жестоких действий. Предположительно, что финал игры такой же, как был у "Синего кита" - подросток должен покончить жизнь самоубийством. Схема общения тоже совпадает – если подросток отказывается совершать задания, ему начинают угрожать и запугивают.

Напомним, в Черкассах 38-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки.

А в Черниговской области школьник покончил с собой из-за ссоры с матерью.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)