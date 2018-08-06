Хотіла стрибнути з моста: в Ужгороді перехожі врятували жінку від самогубства (фото)

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Люди вмовили жінку не стрибати з моста

В Ужгороді Закарпатської області в мікрорайоні Радванка жінка хотіла покінчити з собою. На залізничному мосту її помітили перехожі та повідомили в поліцію про те, що відбувається. Однак рятувати жінку довелося саме перехожим. Про це повідомляє видання Мukachevo.net з посиланням на управління патрульної поліції.

Повідомлення про наміри самогубства правоохоронці отримали близько 20:00.

Коли патрульні поліцейські прибули на місце події, вони побачили, як небайдужі перехожі намагалися вмовити жінку не стрибати з залізничного мосту.

Фото: Місце події (mukachevo.net)

Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу. Прибулі за викликом медики забрали жінку в лікарню, щоб надати їй необхідну допомогу. Патрульні супроводжували карету "швидкої" до медустанови.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася нова смертельна гра для підлітків. Аналог трагічно відомого "Синього кита" і "Червоної сови" поширюється через мобільний додаток.

Суть гри полягає в тому, що в контактах у підлітка з'являється користувач з іменем Момо, який починає надсилати страшні картинки, після чого примушує до здійснення жорстоких дій. Імовірно, що фінал гри такий же, як був у "Синього кита" - підліток повинен покінчити життя самогубством. Схема спілкування теж збігається – якщо підліток відмовляється здійснювати завдання, йому починають загрожувати і залякують.

Нагадаємо, у Черкасах 38-річний чоловік покінчив з собою, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

А у Чернігівській області школяр покінчив з собою через сварку з матір'ю.

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