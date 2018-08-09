Загадочная смерть: на Закарпатье нашли тело лидера пророссийских скаутов

Фото: Смерть лидера пророссийских скаутов Кирилла Арбатова (Коллаж РБК-Украина)

Полиция предполагает, что это самоубийство

В селе Лазещина Раховского района Закарпатской области нашли тело лидера организации "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова. Об этом сообщает ТСН.

Кирилла Арбатова обнаружили повешенным на крыше собственного дома. Местная полиция подтвердила, что в селе Лазещина местный житель был найден повешенным, однако имя погибшего не сообщают.

"О гибели человека в полицию сообщил сосед погибшего. Он обнаружил тело мужчины, 1978 года рождения, на крыше дома, который принадлежал погибшему. Предварительно, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, начато расследование", - отметили правоохранители.

О смерти Арбатова рассказал бывшей лидер "Русского движения", который сейчас скрывается на территории Российской Федерации, Александр Свистунов.

Он отметил, что не исключает версию убийства.

"Есть версия, что он повесился, но это - версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает. Возможно, был конфликт на национальной почве. Мы не исключаем, что его повесили", - рассказал он.

Фото: Кирилл Арбатов (vk.com newsfront_tv)

Об Арбатове известно, что он долгое время работал с российским консульством во Львове, а также возглавлял организацию львовских скаутов "Галицкая Русь".

Вместе с подопечными Арбатов занимался ремонтами советских памятников во Львове: могил разведчика Николая Кузнецова и Героя Советского Союза Александра Марченко, памятника "Скорбящая Родина-мать", памятника воинам, павшим в годы Первой мировой войны, братской могилы советских танкистов - экипажа танка Т -34-76.

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Видео: РБК-Украина