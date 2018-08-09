Загадкова смерть: на Закарпатті знайшли тіло лідера проросійських скаутів

Фото: Смерть лідера проросійських скаутів Кирила Арбатова (Колаж РБК-Україна)

Поліція припускає, що це самогубство

В селі Лазещина Рахівського району Закарпатської області знайшли тіло лідера організації "Галицька Русь" Кирила Арбатова. Про це повідомляє ТСН.

Кирила Арбатова виявили повішеним на даху власного будинку. Місцева поліція підтвердила, що в селі Лазещина місцевий житель був знайдений повішеним, однак ім'я загиблого не повідомляють.

"Про загибель людини в поліцію повідомив сусід загиблого. Він виявив тіло чоловіка, 1978 року народження, на даху будинку, який належав загиблому. Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Тіло направлено на експертизу, розпочато розслідування", - зазначили правоохоронці.

Про смерть Арбатова розповів колишній лідер "Російського руху", який зараз переховується на території Російської Федерації, Олександр Свистунов.

Він зазначив, що не виключає версію вбивства.

"Є версія, що він повісився, але це - версія. Версій дуже багато. Ніхто нічого толком не знає. Можливо, був конфлікт на національному ґрунті. Ми не виключаємо, що його повісили", - розповів він.

Фото: Кирило Арбатов (vk.com newsfront_tv)

Про Арбатова відомо, що він довгий час працював з російським консульством у Львові, а також очолював організацію львівських скаутів "Галицька Русь".

Разом з підопічними Арбатов займався ремонтами радянських пам'ятників у Львові: могил розвідника Миколи Кузнецова та Героя Радянського Союзу Олександра Марченка, пам'ятника "Скорботна мати-Батьківщина", пам'ятника воїнам, полеглим у роки Першої світової війни, братської могили радянських танкістів - екіпажу танка Т -34-76.

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Відео: РБК-Україна