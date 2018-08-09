Жорстоке вбивство під Житомиром: знайдено тіло зниклої дівчини

Ілюстративне фото (pixabay)

Дівчину шукали з другого серпня

Знайдено тіло 20-річної дівчини з Житомира в селі Бондарці, що під містом, яка пішла з дому та не повернулася 2 серпня. Про це повідомляє видання 1ZT.UA з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Труп знайдений вчора, 8 серпня, близько 16:00 в яру на околиці села. Тіло дівчини було засипано будівельним сміттям.

Фото вбитої (www.1.zt.ua)

Заява про зникнення надійшло в поліцію 6 серпня від матері дівчини. За її словами, дівчина могла поїхати в Київ. Співробітники поліції відразу приступили до пошуків. Як було з'ясовано, на момент надходження повідомлення про пропажу, дівчина вже була вбита.

Дівчину звали Анна Голубенко, як повідомляє "Журнал Житомира". Її тіло направлено для проведення експертизи і встановлення причин смерті.

Зараз розпочато досудове розслідування за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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