"Слила" информацию: убийца студентки под Житомиром назвал причину расправы

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Девушка якобы "слила" информацию бандитам

Подозреваемый в убийстве студентки под Житомиром мужчина рассказал, зачем решил "отомстить" девушке. Об этом сообщил глава Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полицейских как потерпевший в незаконном лишении свободы. Так, 30 июня 2018 этот мужчина сообщил полиции о том, что трое неизвестных на протяжении нескольких дней удерживали его в гараже и вымогали имущество. В тот же день узнику удалось сбежать и сообщить о ситуации в полицию. 1 июля 2018 сотрудники криминальной полиции задержали в Киевской области двух лиц, подозреваемых в причастности к преступлению. Нынче оба под стражей", - сказал он.

Более того, по словам Печененко, преступник решил умышленно отомстить девушке, поскольку она "слила" информацию похитителям. При этом во время задержания преступника, у него обнаружили оружие и необходимые материалы для производства наркотиков.

Напомним, стали известны подробности о жуткой трагедии в Житомирской области, где нашли убитой 20-летнюю Анну Голубенко.

Как сообщалось ранее, найдено тело 20-летней девушки из Житомира в селе Бондарцы, что под городом, которая ушла из дома и не вернулась 2 августа.

Ранее в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области нашли тело лидера организации "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.

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