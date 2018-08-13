"Слила" информацию: убийца студентки под Житомиром назвал причину расправы

Девушка якобы "слила" информацию бандитам
Подозреваемый в убийстве студентки под Житомиром мужчина рассказал, зачем решил "отомстить" девушке. Об этом сообщил глава Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
"Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полицейских как потерпевший в незаконном лишении свободы. Так, 30 июня 2018 этот мужчина сообщил полиции о том, что трое неизвестных на протяжении нескольких дней удерживали его в гараже и вымогали имущество. В тот же день узнику удалось сбежать и сообщить о ситуации в полицию. 1 июля 2018 сотрудники криминальной полиции задержали в Киевской области двух лиц, подозреваемых в причастности к преступлению. Нынче оба под стражей", - сказал он.
Более того, по словам Печененко, преступник решил умышленно отомстить девушке, поскольку она "слила" информацию похитителям. При этом во время задержания преступника, у него обнаружили оружие и необходимые материалы для производства наркотиков.
Напомним, стали известны подробности о жуткой трагедии в Житомирской области, где нашли убитой 20-летнюю Анну Голубенко.
Как сообщалось ранее, найдено тело 20-летней девушки из Житомира в селе Бондарцы, что под городом, которая ушла из дома и не вернулась 2 августа.
Ранее в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области нашли тело лидера организации "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.
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