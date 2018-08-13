"Злила" інформацію: вбивця студентки під Житомиром назвав причину розправи

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Дівчина нібито "злила" інформацію бандитам

Підозрюваний у вбивстві студентки під Житомиром чоловік розповів, навіщо вирішив "помститися" дівчині. Про це повідомив глава Національної поліції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.

"Раніше підозрюваний вже потрапляв у поле зору поліцейських як потерпілий у незаконному позбавленні волі. Так, 30 червня 2018 цей чоловік повідомив поліції про те, що троє невідомих на протязі декількох днів утримували його в гаражі і вимагали майно. У той же день в'язня вдалося втекти і повідомити про ситуацію в поліцію. 1 липня 2018 співробітники кримінальної поліції затримали в Київській області двох осіб, підозрюваних у причетності до злочину. Нині обидва під вартою", - сказав він.

Більш того, за словами Печененка, злочинець вирішив навмисне помститися дівчині, оскільки вона "злила" інформацію викрадачам. При цьому під час затримання злочинця, у нього виявили зброю і необхідні матеріали для виробництва наркотиків.

Нагадаємо, стали відомі подробиці про страшну трагедію в Житомирській області, де знайшли вбитою 20-річну Ганну Голубенко.

Як повідомлялося раніше, знайдено тіло 20-річної дівчини з Житомира в селі Бондарцы, що під містом, яка пішла з дому та не повернулася 2 серпня.

Раніше в селі Лазещина Рахівського району Закарпатської області знайшли тіло лідера організації "Галицька Русь" Кирила Арбатова.

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