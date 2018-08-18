"Она долго боролась за жизнь": раскрыты детали расправы над студенткой из Житомира (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

В расправе подозревают сразу трех мужчин

На месте расправы с 20-летней Анной Голубенко был обнаружен телефон, а также золотая цепочка и другие ценности. Об этом сообщил Начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает KP.ua,

"Убийство из мести. Это страшно и звучит, и выглядит: молодой привлекательной девушке закончить жизнь в 20 лет на помойке. И несколько дней тело лежит под шифером, пока невыносимый запах не привлек внимание селян. Девочка попала не в ту компанию, и, наверное, не в то время. Жажда красивой жизни, по моему мнению, привела к логическому финалу", - сказал он.

Фото: место, где обнаружили тело Анны Голубенко (Оксана Доманская/kp.ua)

Более того, по словам полисмена, сначала убийца хотел под дулом пистолета хотел заставить ее выпить какую-то жидкость, однако та отказалась. После этого он начал душить. Но и на этом не остановился: осознав, что не сможет расправится с ней, он перемотал ей рот и нос скотчем, чтобы она задохнулась.

"Она долго боролась за жизнь", - подчеркнул он.

Также Печененко уточнил, что в расправе участвовали три мужчины – бывший возлюбленный Ани, а также два подельника.

Фото: задержание убийцы (zt.npu.gov.ua)

Напомним, подозреваемый в убийстве студентки под Житомиром мужчина рассказал, зачем решил "отомстить" девушке.

Ранее мы писали, что стали известны подробности о жуткой трагедии в Житомирской области, где нашли убитой 20-летнюю Анну Голубенко.

Как сообщалось ранее, найдено тело 20-летней девушки из Житомира в селе Бондарцы, что под городом, которая ушла из дома и не вернулась 2 августа.

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