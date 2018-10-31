"Вона змінила кілька шкіл": стали відомі подробиці самогубства харківської школярки

Колаж РБК-Україна

Перед самогубством дівчинка дзвонила подрузі

Однокласники дев'ятикласниці Таї, яка повісилася на білизняний мотузці, не можуть прийти в себе від жаху, так як дізналися про трагедію, пише видання "Місто Х".

Дев'ятикласниця Тая повісилася на білизняний мотузці на загальному балконі в гуртожитку по вулиці Гвардійців Широнінців, де жила її родина. Дівчинку знайшов вітчим. Тая жила з ним, з матір'ю та молодшою сестрою. Батьки дівчинки давно вже були в розлученні. Відомо, що у Таї ще є молодший брат.

Знайомі розповідають, що Тая змінила кілька шкіл, одна з них була біля тієї квартири, де живе її батько.

"Вона змінила кілька шкіл, в останній час вчилася в 31-ій, за "Мавзолеєм", а раніше — в 138-ій, там неподалік прописаний рідний батько дівчинки", - розповів знайомий загиблої школярки.

У соціальних мережах Тая підписувалася не тим прізвищем, яке фігурує у справі, а прізвищем свого батька. Однокласники розповіли, що Тая була не дуже товариська і подруг у неї було зовсім мало.

"Це моя однокласниця, вчилися в одному класі лише місяць. Вона відразу була сама по собі, відкидала спілкування з однокласниками, за винятком мене і подруги, яка дзвонила їй буквально за 20 хвилин до події", - розповіла знайома Таї.

Хлопці кажуть, що у неї була погана успішність і постійні конфлікти з батьками.

"І успішність в школі, і її стосунки з батьками були жахливі. Вона взагалі не вчилася, сиділа в телефоні", — додав ще один однокласник.

Крім того, підлітки розповіли, що батьки любили молодшу дочку Соню.

"Багато говорять, що батьки знущалися, плюс молодша сестра Соня теж била. І батьки більше молодшу любили, ніж цю", - поділилася одна з дівчаток і додала, що Тая захоплювалася аніме.

"Не знаю, що могло статися. Вона була анімешницею, але не думаю, що це зіграло велику роль в її вчинку", - додала школярка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові покінчила життя самогубством 14-річна школярка.

А також ми писали про те, що у Чернігівській області жінка повісилася біля тіл своїх мертвих дітей.

Відео: РБК-Україна