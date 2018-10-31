"Она сменила несколько школ": стали известны подробности самоубийства харьковской школьницы

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Перед самоубийством девочка звонила подруге

Одноклассники девятиклассницы Таи, которая повесилась на бельевой веревке, не могут прийти в себя от ужаса, так как узнали о трагедии, пишет издание "Город Х".

Девятиклассница Тая повесилась на бельевой веревке на общем балконе в общежитии по улице Гвардейцев Широнинцев, где жила ее семья. Девочку обнаружил отчим. Тая жила с ним, с матерью и младшей сестрой. Родители девочки давно уже были в разводе. Известно, что у Таи еще есть младший брат.

Знакомые рассказывают, что Тая сменила несколько школ, одна из них была возле той квартиры, где живет ее отце.

"Она сменила несколько школ, в последнее время училась в 31-ой, за "Мавзолеем", а раньше — в 138-ой, там неподалеку прописан родной отец девочки", - рассказал знакомый погибшей школьницы.

В социальных сетях Тая подписывалась не той фамилией, какая фигурирует в деле, а фамилией своего отца. Одноклассники рассказали, что Тая была не очень общительная и подруг у нее было совсем мало.

"Это моя одноклассница, учились в одном классе всего месяц. Она сразу была сама по себе, отвергала общение с одноклассниками, за исключением меня и подруги, которая звонила ей буквально за 20 минут до происшествия", - рассказала знакомая Таи.

Ребята говорят, что у нее была плохая успеваемость и постоянные конфликты с родителями.

"И успеваемость в школе, и ее отношения с родителями были ужасные. Она вообще не училась, сидела в телефоне", — добавил еще один одноклассник.

Кроме того, подростки рассказали, что родители больше любили младшую дочь Соню.

"Многие говорят, что родители издевались, плюс сестра младшая Соня тоже била. И родители больше младшую любили, чем эту", - поделилась одна из девочек и добавила, что Тая увлекалась аниме.

"Не знаю, что могло произойти. Она была анимешницей, но не думаю, что это сыграло большую роль в ее поступке", - добавила школьница.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя школьница.

А также мы писали о том, что в Черниговской области женщина повесилась возле тел своих мертвых детей.

Видео: РБК-Украина