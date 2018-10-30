Осіннє тепло по всій країні: погода в Україні на 30 жовтня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики порадували українців гарною погодою

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 30 жовтня, погода в Україні буде теплою і сухою, температура повітря в деяких регіонах країни підніметься до 20 градусів вище нуля.

Тільки на Закарпатті можливий невеликий дощ. Вночі та вранці можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі очікується до +7-9° тепла, вдень підніметься до +15. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Фото: meteo.gov.ua

На Закарпатті та крайньому півдні до +14°, вдень +13...+21°, в північних регіонах, а також у Харківській і Луганській областях +10...+16°.

На заході України пройде дощ. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Карпатах дощ. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градусів. На півночі України дощ. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів. У центрі України ясно. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На сході України ясно. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів. На півдні України ясно. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градусів.

У Криму ясно. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на 30 жовтня.

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики дали сприятливий прогноз погоди на кінець жовтня.

А також розповідали про те, що вчені попередили, чим може бути небезпечна холодна зима.

Відео: РБК-Україна