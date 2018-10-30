Осеннее тепло по всей стране: погода в Украине на 30 октября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики порадовали украинцев хорошей погодой

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 30 октября, погода в Украине будет теплой и сухой, температура воздуха в некоторых регионах страны поднимется до 20 градусов выше нуля.

Только на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью ожидается до +7-9° тепла, днем поднимется до +15. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

На Закарпатье и крайнем юге до +14°; днем +13...+21°, в северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях +10...+16°.

На западе Украины пройдет дождь. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Карпатах будет дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов. На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +17…+19 градусов. На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градуса, днем +19…+21 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды на 30 октября.

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики дали благоприятный прогноз погоды на конец октября.

А также рассказывали о том, что ученые предупредили, чем может быть опасна холодная зима.

Видео: РБК-Украина