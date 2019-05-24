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Залишилося всього 80 років: вчені розповіли про швидкий кінець світу

STYLERЖиття    24.05.2019 - 16:37
Залишилося всього 80 років: вчені розповіли про швидкий кінець світу
Кінець світу може настати дуже швидко (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, які процеси вплинуть на кардинальну зміну життя на планеті

Вчені повідомили, що на планеті Земля почнеться Апокаліпсис і населенню планети через 80 років може загрожувати загибель, так як настане сильний потоп, а в наслідок нього – страшний голод. Про це пише видання Science Alert.

Причиною катастрофи вчені називають глобальне потепління. Через 80 років загальна температура буде вище на 5 градусів, що призведе до масового танення льодовиків і моторошного потопу. Майже 200 мільйонів осіб можуть постраждати від повені.

Через це почнеться міграційна криза, так як жителі планети будуть змушені шукати інші місцевості для проживання та харчування. Не виключені також війни і глобальні стихійні лиха.

"Затоплення прибережних територій призведе до втрати 1,8 мільйона квадратних кілометрів суші, що перевищує площу Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії. При цьому велика частина втрачених земель буде частиною критично важливих регіонів, де виробляються продукти харчування", - стверджують вчені.

Залишилося всього 80 років: вчені розповіли про швидкий кінець світу

Кінець світу (pixabay.com)

А ось мандрівник Джефф Вільямс стверджує, що катастрофа може настати набагато раніше, в 2061 році. Про це пише видання "Главред".

Джефф Вільямс повідомив, що в рамках секретної програми він зміг побувати в майбутньому і його відправили саме в 2061 рік. Він повідомив, що світ до цього року буде зруйноване, так як комета Галлея, яка пролетить біля Землі, спровокує розкол і одна з частин впаде прямо в озеро Ері. І це, за словами мандрівника, знищить усе живе на планеті Земля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасниця Битви екстрасенсів передбачила швидкий кінець світу.

А також розповідали про те, що було розшифровано біблійне пророцтво про кінець світу.

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