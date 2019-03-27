Залишився лише скелет: таємничо зникла школярка була знайдена мертвою

16-річна Діана Хриненко, яку довгий час розшукували правоохоронці, була знайдена мертвою. На території Кіровоградської області знайшли скелет людини разом з фрагментами одягу. Передбачається, що останки належать зниклій школярці.

У правоохоронних органах заявили, що на місці було проведено опізнання. Родичі зниклої неповнолітньої опізнали речі дівчинки. Однак остаточне рішення щодо встановлення особи буде тільки після проведення відповідних експертиз.

Фото: Діана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Нагадаємо, що 24 серпня 2018 року Діана Хриненко пішла святкувати День Незалежності в центр свого села і не повернулася додому. У декількох сотнях метрів від її будинку було знайдено закривавлений телефон, а на дорозі - плями крові.

До речі, в пошуках дівчини брали участь також місцеві активісти, які намагалися привернути увагу до зникнення дитини, щоб правоохоронці посилили пошукові заходи. Люди кілька годин безперервно ходили по зебрі, щоб призупинити рух транспорту.

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