Остался лишь скелет: таинственно исчезнувшая школьница была найдена мертвой

16-летняя Диана Хриненко, которую долгое время разыскивали правоохранители, была найдена мертвой. На территории Кировоградской области нашли скелет человека вместе с фрагментами одежды. Предполагается, что останки принадлежат пропавшей школьнице.

В правоохранительных органах заявили, на месте было проведено опознание. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи девочки. Однако окончательное решение по установлению личности будет только после проведения соответствующих экспертиз.

Фото: Диана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Напомним, что 24 августа 2018 года Диана Хриненко пошла отмечать День Независимости в центр своего села и не вернулась домой. В нескольких сотнях метpов от ее дома был найден окровавленный телефон, а на дороге - пятна крови.

Кстати, в поисках девушки участвовали также местные активисты, которые пытались привлечь внимание к пропаже ребенка, чтобы правоохранители усилили поисковые мероприятия. Люди несколько часов беспрерывно ходили по зебре, чтобы приостановить движение транспорта.

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