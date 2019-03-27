Остался лишь скелет: таинственно исчезнувшая школьница была найдена мертвой

Дело о пропаже 16-летней Дианы Хриненко приобрело неожиданный поворот
16-летняя Диана Хриненко, которую долгое время разыскивали правоохранители, была найдена мертвой. На территории Кировоградской области нашли скелет человека вместе с фрагментами одежды. Предполагается, что останки принадлежат пропавшей школьнице.
В правоохранительных органах заявили, на месте было проведено опознание. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи девочки. Однако окончательное решение по установлению личности будет только после проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, что 24 августа 2018 года Диана Хриненко пошла отмечать День Независимости в центр своего села и не вернулась домой. В нескольких сотнях метpов от ее дома был найден окровавленный телефон, а на дороге - пятна крови.
Кстати, в поисках девушки участвовали также местные активисты, которые пытались привлечь внимание к пропаже ребенка, чтобы правоохранители усилили поисковые мероприятия. Люди несколько часов беспрерывно ходили по зебре, чтобы приостановить движение транспорта.
Мы писали, что в Харькове на Холодной горе 16-летний подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенных чувств. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. В результате словесной перепалки молодой человек вышел из себя и нанес своей возлюбленной 10 ударов ножом по различным частям тела.
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